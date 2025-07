Отровен облак надвисна над Испания след взривове в завод за батерии (Видео)

Няколко взрива в завод за батерии североизточно от Мадрид образуваха отровен облак. Това съобщиха местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Около 60 000 жители на градовете Асукека де Енарес, Кабаниляс дел Кампо и Аловера получиха предупреждение на мобилните си телефони да не напускат домовете си, да затворят прозорците и вратите и да изключат климатичните си инсталации.

Lithium battery factory in Spain ! pic.twitter.com/jcTgWOTjqR — Around Town Memes (@chuckdpete) July 5, 2025

Областните власти в регион Кастилия-Ла Манча в Централна Испания съобщиха, че тревогата е обявена заради пожар в завод за рециклиране на батерии в Асукека де Енарес, на около 50 км от Мадрид.

По данни на испанската телевизия в предприятието се рециклират литиеви батерии.

JUST IN : Massive explosion, fire at battery factory in Azuqueca de Henares, Spain. pic.twitter.com/jY44STFLbX — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025

На видеокадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда тъмен облак от пушек, който се издига над завод в промишлена зона в Асукека де Енарес.

По първоначални сведения няма жертви в завода и околността. Причината за пожара тепърва ще се изяснява.

През май в Испания имаше два инцидента с образуване на токсичен облак във въздуха. Първият бе на 14 май край Севеля pri пожар в склад за химикали, а вторият край Барселона в резултат на пожар в химически завод, припомнят Франс прес и Асошиейтед прес.

Тогава отново десетки хиляди хора бяха призовани да не напускат домовете си заради заплахата.