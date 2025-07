Преименуват площад в Париж в чест на Кристо и Жан-Клод

Преименуват площада в Париж около статуята на Анри IV Плас дю Пон Ньоф. Новото му име ще е Кристо и Жан-Клод в чест на световноизвестния художник Христо Явашев-Кристо и неговата любима.

Промяната е в чест на двойката, която се среща в Париж през 1958 г. - градът, в който започва тяхното артистично партньорство, съобщават от официалната им страница във фейсбук.

Кметът на Париж Ан Идалго и Градският съвет са взели решението единодушно.

"Благодарим ви, че почитате тяхното наследство", пишат от страницата на Кристо и Жан-Клод.

In honor of Christo and Jeanne-Claude, who met in Paris in 1958—the city where their artistic partnership began—, Mayor... Posted by Christo and Jeanne-Claude Official on Friday 4 July 2025

През февруари се навършиха 20 г. от осъществяването на знаковия им проект "Вратите" в Ню Йорк, а през септември в Париж ще бъдат отбелязани 40 години, откакто Кристо и Жан-Клод превърнаха Пон Ньоф в монументално произведение на изкуството.