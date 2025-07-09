Изтребител се разби в Индия

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Изтребител на индийските военновъздушни сили се разби днес в западния щат Раджастан и двамата му пилоти загинаха, съобщиха индийските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Индийските ВВС заявиха в социалната мрежа "Екс", че тренировъчният изтребител е бил на рутинна мисия.

По случая е наредено разследване.

Днешната катастрофа е най-новият от серия инциденти с участието на индийските ВВС. Най-малко три индийски изтребителя се разбиха досега през годината, по време на рутинни полети.