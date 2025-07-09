Изтребител се разби в Индия

Изтребител на индийските военновъздушни сили се разби днес в западния щат Раджастан и двамата му пилоти загинаха, съобщиха индийските власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.
Индийските ВВС заявиха в социалната мрежа "Екс", че тренировъчният изтребител е бил на рутинна мисия.
По случая е наредено разследване.
Днешната катастрофа е най-новият от серия инциденти с участието на индийските ВВС. Най-малко три индийски изтребителя се разбиха досега през годината, по време на рутинни полети.
Crash d’Air India : le bilan final fait état de 260 morts, un premier rapport d’enquête attendu ce vendredi https://t.co/j1CthW6o12— Le Parisien (@le_Parisien) July 9, 2025