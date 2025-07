Суперяхта пламна в Сен Тропе (Видео)

В старото пристанище на Сен Тропе, популярно сред милиардери и туристи от цял свят, пламъци обхванаха 41-метровата суперяхта Sea Lady II, докато беше закотвена на пристанището.

Гъсти кълба черен дим се издигаха в лазурното небе. Силните пламъци бързо се разпространиха към долната палуба, унищожавайки част от яхтата.

Около 30 пожарникари се мъчеха да овладеят пожара. Двама души, 24-годишен член на екипажа и 30-годишен мъж, бяха леко обгазени от дима.

Службите за спешна помощ незабавно евакуираха останалите яхти в близост и поставиха заграждения срещу замърсяване, за да предотвратят изтичането на нефт във водата.

Пожарът продължи да тлее часове и властите се опасяваха, че яхтата може да потъне напълно, пише bTV. More footage ( by @phillip_de_robillard ) of the 41-meter Sea Lady II on fire yesterday in St Tropez.



She was built in 1986 by Souter (UK)



Not sure who owns her. (Do you know more? Pls DM!)#sealadyii #sttropez #yachtonfire #superyachtfan #superyacht pic.twitter.com/e8xFRLwkdC — SuperYachtFan (@Superyachtfan) July 11, 2025

Този луксозен плавателен съд, плаващ под малтийски флаг, обикновено се е предлагал за наемане за около 80 000 евро на седмица в разгара на сезона.

На него могат да се настанят до десет пътници, обслужвани от осем души екипаж.

Започнало е разследване, за да се установи точната причина за пожара. На този етап изглежда, че пожарът е случаен, без да има доказателства за умишлен палеж. Oh my goodness! We just witnessed a luxury yacht Sea Lady II on fire in Port of Saint-Tropez. 😳 #sttropez #sainttropez pic.twitter.com/m9mW70E7G8 — Gary Sturrock (@GoatyG) July 10, 2025

В социалните мрежи по света вече са публикувани впечатляващи снимки на пожара.