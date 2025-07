Депресиран пилот на "Еър Индия" нарочно е убил 260 души, защото е загубил майка си? (Видео)

Пилотът, управлявал разбилия се самолет на "Еър Индия", е страдал от влошено психично здраве. Това се е установило при разследването на трагичния инцидент, коствал живота на 260 души.

Капитан Сумийт Сабхарвал, опитен пилот с над 8200 часа в пилотската кабина, е управлявал "Боинг 787 Дриймлайнър", когато той се разби, убивайки 241 души на борда и отнемайки живота на още 19 души на земята.

AI 171 senior pilot Captain Sumeet Sabharwal with 8200 hours of flying sent this 5 second S.O.S.



"MAYDAY.. MAYDAY..MAYDAY.. NO POWER... NO THRUST..GOING DOWN." pic.twitter.com/pjBgEF8mXP — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 14, 2025

Секунди след излитането на 12 юни, два превключвателя за гориво в пилотската кабина са били изключени, което е довело до катастрофална загуба на мощност и разбиването на самолета.

"Пилотите трябва да повдигнат превключвателите, преди да променят позицията им. Те не са обикновени бутони, които могат да бъдат случайно изключени", заяви пред "Дейли мейл" капитан Мохан Ранганатан, водещ експерт по авиационна безопасност в Индия.

Сега разследванията на трагичната катастрофа са започнали да анализират поведението на пилота.

Няколко пилоти на "Еър Индия" са потвърдили, че капитан Сумийт Сабхарвал е страдал от влошено психично здраве.

„През последните три до четири години си е взимал почивка от летене. За това е взимал болничен.", обясни капитан Ранганатан.

Капитан Сабхарвал си е взел отпуск поради смъртта на майка си, въпреки че Ранганатан смята, че е бил „медицински одобрен" от "Еър Индия" преди фаталната катастрофа.

В Повай, Мумбай, един от бившите колеги на капитан Сабхарвал го описва като „старателен джентълмен". Той дори обмислял ранно пенсиониране, за да се грижи за възрастния си баща.

В кратката си кариера, 28-годишният втори пилот Клайв Кундер е летял над 3400 часа.

„Телеграф" съобщава, че макар "Еър Индия" да е отказала коментар, служител, работещ за компанията майка Tata Group, е заявил, че капитан Сабхарвал не е взимал медицински отпуск.

От компанията добавиха, че през последните две години и двамата пилоти на борда на самолета са преминали медицински преглед клас I, който прави оценка на техните психофизически способности.

Предварителен доклад, публикуван от индийските власти, доведе до въпроси защо пилотът е изключил ръчно превключвателите - и дали това е било умишлено действие, или катастрофална грешка.

В доклада се казва: „В записа на гласа от пилотската кабина се чува как единият от пилотите пита другия: защо е прекъснал връзката? Другият пилот отговаря, че не го е направил."

Пилотите включват и изключват превключвателите за гориво в точните моменти по време на всеки полет, но този път горивото е било спряно веднага след излитане и колесникът не е бил повдигнат.

Вторият пилот е управлявал самолета по време на излитане, докато капитанът е наблюдавал.

В доклада се добавя, че превключвателите са били върнати в положение „работа" секунди след това, което е стартирало процеса на повторно запалване на двигателите.

Преди полета и двамата пилоти са били обявени за „годни за работа", се казва в доклада.

В самолета не е имало опасни товари, а теглото е било „в допустимите граници".

Пробите от гориво, взети от резервоарите, са били тествани и е установено, че са „задоволителни", като не е наблюдавана „значителна активност на птици" в и около траекторията на полета на самолета.

Ранганатан предполага, че катастрофата може да е била умишлена.

„Пилотите трябва да издърпат превключвателите или да ги преместят нагоре или надолу, така че въпросът за неволното им изместване от неправилно положение да не възникне. Това е случай на умишлен ръчен подбор", заяви капитанът.

Според него „нищо друго" не би обяснило защо и двата превключвателя са били преместени в положение „изключено" веднага след излитането, заявявайки: „Това е направено умишлено".

На въпроса дали твърди, че един от пилотите нарочно е изключил лоста за гориво, докато е бил напълно наясно с възможността за катастрофа, той отговори: „Абсолютно", преди да заяви, че става въпрос за потенциална „катастрофа, предизвикана от пилота".

Роднини на някои от жертвите на катастрофата обвиняват авиокомпанията и индийското правителство, че се опитват да прехвърлят вината на пилотите за катастрофата.

28-годишният Амин Сидики, чийто зет, Акиел Нанабава, почина заедно със съпругата си и четиригодишната им дъщеря, казва: „Този доклад е грешен. Не го приемаме."

„Това е прикритие, за да се защитят "Еър Индия" и правителството", казва г-н Сидики пред "Телеграф" от Сурат, южно от Ахмедабад, където самолетът се разби.

„Те искат да обвинят загиналите пилоти, които не могат да се защитят. Как е възможно превключвателите за гориво да се изключат в критичен момент, било то поради грешка на пилота или механична повреда?"

Записи от охранителни камери от летището показват, че турбината за насочващ въздух, известна като RAT, е била задействана малко след излитането.

RAT действа като резервен източник на захранване по време на аварийни ситуации и се задейства в случаи на пълно прекъсване на захранването.

В доклада се казва, че две минути след излитането един от пилотите е предал: „Мейдей, Мейдей, Мейдей".

През декември 2018 г. американският регулатор на въздушния транспорт Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди авиокомпаниите, че в някои "Боинг 737" са инсталирани превключватели за гориво „с изключена функция за заключване".

„Ако функцията за заключване е изключена, превключвателят може да се мести между двете позиции, без да се повдига по време на прехода, и той би бил изложен на неволно задействане", предупреди FAA в специален бюлетин за информация за летателна годност.

„Неволното задействане на превключвателя може да доведе до непредвидени последици, като например спиране на двигателя по време на полет."

Препоръчано е на авиокомпаниите да проверят превключвателите, включително „дали превключвателят за управление на горивото може да се мести между двете позиции, без да се повдига".

Проблемът с летателната годност не се счита за опасно състояние, което би наложило правно приложима регулация за коригиране на опасните условия.

"Еър Индия" твърди, че подобни проверки не са били извършвани, тъй като бюлетинът на FAA е бил „препоръчителен, а не задължителен".