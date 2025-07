Американският писател Мартин Круз Смит почина на 82 години

Американският писател Мартин Круз Смит почина на 82-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сред най-известните му книги е "Паркът "Горки", както и други криминални истории с участието на московския следовател Аркадий Ренко.

Смит почина в петък, 11 юли, "заобиколен от тези, които обичаше", съобщи издателството "Саймън и Шустър", цитирано от Асошиейтед прес. Допълнителни подробности не бяха оповестени, но преди десетилетие писателят разкри, че страда от болестта на Паркинсон и се появи герой с това състояние.

Единадесетата книга с участието на героя Ренко - "Хотел Украйна", беше публикувана преди дни и обявена за последната от поредицата, допълва Асошиейтед прес.

"Моето дълголетие е свързано с това на Аркадий", казва Смит пред списание Strand през 2023 г. "Докато той е интелигентен, хумористичен и романтичен, и аз ще бъда такъв".

Писателят често получава похвали за разказите си и за прозренията си за съвременна Русия. Асошиейтед прес определи "Хотел "Украйна" като "бижу", което "поддържа репутацията на Смит на голям майстор на съвременната детективска литература с рязко очертани сложни герои и завладяващ сюжет".

Роден е като Мартин Уилям Смит в Рединг, щата Пенсилвания, учи творческо писане и започва работа като журналист. Успехът му като автор идва бавно. Публикува романи повече от десетилетие, преди да пробие в началото на 80-те години с "Паркът "Горки". Книгата оглавява списъка на бестселърите на в. "Ню Йорк таймс" и по-късно е екранизирана с участието на Уилям Хърт.