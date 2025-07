Двама загинаха в Ню Джърси, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения (Видео)

Двама души са загинали в град Плейнфийлд, щата Ню Джърси, след като автомобилът им е бил отнесен от водите при силните наводнения в резултат на бурите, преминали през североизточната част на САЩ през изминалата нощ, съобщи Асошиейтед прес.

„Всички трябва да бъдат нащрек“, предупреди губернаторът Фил Мърфи, който посети Бъркли Хайтс, за да огледа щетите от бурята.

Проливни дъждове обхванаха през изминалата нощ североизточната част на САЩ и предизвикаха внезапни наводнения на места в Ню Йорк и Ню Джърси. Автомобили бяха блокирани по пътищата, линии на метрото бяха затворени. В някои части беше обявено извънредно положение, пише БТА. This is the only time I’ve seen people on the New Jersey Turnpike driving below the speed limit.



Anyone who knows this road knows how insanely fast people go on it.



It only took a flood to slow people down.



But they’re still driving on it.



Crazy!pic.twitter.com/V5OwGevUDB — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 14, 2025

Повечето предупреждения за внезапни наводнения в Ню Джърси, Ню Йорк и Пенсилвания, приключиха със спирането на валежите, но тази сутрин някои пътища и улици все още бяха наводнени. Family friend sent me this video of a significant flash flood in Somerville, New Jersey. #NJwx pic.twitter.com/t5vFhw6aUr — Collin Gross (@CollinGrossWx) July 15, 2025

Някои пътища в Ню Джърси останаха затворени, а полети бяха забавени или отменени на летищата в района днес 159 полета бяха отменени на летище „Нюарк Либърти“. 🚨🇺🇸 New Jersey right now.



How many “Once in a Thousand Years Flood” does America have to suffer In a week to realise something might not be right?



And no it’s not Climate Change. pic.twitter.com/Ygg5FU4szP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 15, 2025

В Ню Йорк движението по някои от линиите на метрото беше временно преустановено. По някои метролинии имаше сериозни закъснения заради наводненията, съобщиха транспортните власти. Канализационната система на града е била претоварена от дъжда. В резултат е имало вода в тунелите на метрото и на станциите. Части от основни пътни артерии в Ню Йорк бяха временно затворени поради наводнения и паднали дървета. Вече е напълно възстановено движението на метрото, както и на крайградските железници, след като стотици служители работиха през нощта, за да възстановят работата на транспортната система.

Според системата за спешно известяване на Ню Йорк предупреждение за наводнения е било издадено и за Стейтън Айлънд.

Властите в Маунт Джой, в югоизточната част на Пенсилвания, също обявиха бедствено положение. "Обявяването на бедствено положение ни дава достъп до допълнителни ресурси в подкрепа на жителите и за ускоряване на усилията за възстановяване", се казва в изявление на общинските власти.

Кметът на Метухен (Ню Джърси, на около 55 км югозападно от Ню Йорк) Джонатан Буш написа в социалните мрежи, че районът е значително наводнен, но до понеделник вечерта нивото на водата вече се е понижило. „Изглежда, че най-лошото от бурята е зад гърба ни и за щастие всички са в безопасност“, посочи той.