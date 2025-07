Вулкан изригна в Исландия, магма бълва през пукнатина (На живо)

Туристи и местни жители са евакуирани, след като вулканично изригване в Исландия отвори пукнатина с дължина половин миля (около 0.8 км), съобщи метеорологичната служба на страната.

Впечатляващи кадри показват дим и огромни потоци от разтопена жълта и оранжева лава, изтичаща от пукнатината. Това е поредното от серия изригвания в близост до столицата на Исландия през последните години, пише "Дейли мейл". Volcano Eruption Iceland



Обществената телевизия RUV съобщи, че хората са били евакуирани от Синята лагуна, луксозен геотермален спа курорт, и от близкото градче Гриндавик.

Изригванията в Рейкянес все още не представляват заплаха за Рейкявик, нито са изхвърлили големи количества пепел в стратосферата, така че въздушният трафик не е бил нарушен.

Северноатлантическата страна е преживяла дузина изригвания, откакто геоложките системи на полуостров Рейкянес се активираха отново през 2021 г.

Експертите твърдят, че изригванията в района могат да се повтарят в продължение на десетилетия, а дори и векове.

Разломните изригвания се характеризират с лавови потоци, изтичащи от дълги пукнатини, а не от централен кратер.