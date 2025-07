В индийска пещера откриха рускиня, изолирала се с невръстните си дъщери

Полицията в южния индийски щат Карнатака обяви днес, че е открила руска гражданка, водеща отшелнически живот с двете си невръстни дъщери в отдалечена пещера в гора, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Жената, идентифицирана като 40-годишната Нина Кутина, и децата ѝ - на 6 и на 4 години, са били открити на 9 юли от полицейски патрул по време на обичаен обход по възвишенията Раматирта - популярна туристическа дестинация по крайбрежието на Карнатака. Полицейският служител Сридхар уточни, че семейството е живяло в пещерата от поне една седмица. Russian national, Nina Kutina, entered India in 2016 on a business visa but fell in love with India and chose to overstay and disappeared into Karnataka’s coastal forests.



For nearly 8 years, she lived illegally in a cave, giving birth and raising two daughters, meditating, and… pic.twitter.com/3KHGkTgsty — The Indian Express (@IndianExpress) July 16, 2025

Полицията обяви, че е предприела стъпки по връщането на Кутина в Русия заради просрочена виза. Тя и дъщерите ѝ са настанени в близък приют за чужденци, които пребивават незаконно в Индия.

Полицията каза, че Кутина е прекарвала времето си в пещерата, медитирайки на свещи. Тя заявила пред разследващите полицаи, че "желае да остане в гората, почитайки Бог".

Според Сридхар рускинята е казала на полицията, че е работила като учителка по руски език в друг южен индийски щат - Гоа.

"Тук я е довела единствено приключенската ѝ страст", добави полицейският служител. Той информира, че полицията е открила изображения на индуистки божества по стените на пещерата, където е живяла Кутина.

На снимка, предоставена от полицията, тя стои пред завеси, направени от червени сарита (традиционни женски дрехи в Индия) на входа на пещерата. Руското посолство в Делхи не е отговорило на запитването на АП за коментар.

"Спокойният ни живот в пещерата приключи – пещерният ни дом е разрушен", гласи изпратено до приятели съобщение на Кутина, което полицията разпространи.

Тя каза за индийската новинарска агенция ПТИ, че е прекарвала дните си в пещерата, като е рисувала, пеела, четяла книги и изобщо живеела спокойно с децата си.