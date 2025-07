Почина певицата Кони Франсис

Кони Франсис, поп звездата от 50-те и 60-те години на миналия век, почина на 87-годишна възраст, съобщава Асошиейтед прес.

Смъртта й бе обявена в четвъртък от нейния приятел и публицист Рон Робъртс, който не предостави веднага допълнителни подробности.

Франсис беше една от най-популярните изпълнителки в ерата преди „Бийтълс" и рядко излизаше от класациите между 1957 и 1964 г. Със способността си да привлича както младите, така и възрастните, тя имаше повече от дузина хитове в топ 20, започвайки с Who's Sorry Now? и включвайки песните, достигнали номер 1, като Don't Break the Heart That Loves You и The Heart Has a Mind of Its Own, пише БТА.

Както други любимки на тийнейджърите от своето време, тя също участва в няколко филма, сред които Where the Boys Are и Follow the Boys.