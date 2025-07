Най-малко трима загинаха при експлозия в Лос Анджелис

Най-малко трима души загинаха при експлозия в учебен център в Източен Лос Анджелис, съобщават местните власти.

Експлозията е станала в тренировъчната академия на Центъра Бискайлуз в петък сутринта около 7:30 местно време, според доклада на полицията.

Потвърждавайки смъртните случаи в публикация в "Екс", главният прокурор на САЩ Пам Бонди го нарече „ужасяващ инцидент" и заяви, че федерални агенти са разположени на мястото и „работят, за да научат повече информация за случилото се", съобщи Би Би Си.

I just spoke to @USAttyEssayli about what appears to be a horrific incident that killed at least three at a law enforcement training facility in Los Angeles.



Our federal agents are at the scene and we are working to learn more. Please pray for the families of the sheriff's…

Не е ясно какво е причинило експлозията или дали има още жертви.

Взривът е станал на паркинга на Бюрото за специални правоприлагащи органи в съоръжението, съобщиха от шерифския отдел на Лос Анджелис пред американския партньор на BBC - CBS News.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е бил информиран за експлозията и „следи отблизо ситуацията", се казва в изявление на кабинета му. Explosion was in the SEB portion of the tactical unit center of the Sheriff's Training facility.



Notice the black mark on the concrete.



There was purportedly a cart there.



The back vehicle windows are blown out.

От офиса на Нюсъм добавиха, че е предложена и държавна помощ за реагиране при инцидента.

Катрин Баргър, председател на Надзорния съвет на окръг Лос Анджелис, написа в изявление, че „следи отблизо ситуацията, докато научаваме повече за случилото се и състоянието на засегнатите".

„Мислите ми са със смелите мъже и жени от шерифския отдел през този труден момент", каза тя.