След две десетилетия в кома, "спящият принц" от Саудитска Арабия почина на 36

Саудитският принц, който прекара близо две десетилетия в кома след катастрофа в Лондон, е починал на 36 години, пише "Дейли мейл".

От тогава семейството му го държи на апарат за изкуствено дишане в болница, но той така и не идва в съзнание. Затова през годините започват да го наричат "спящия принц".

Принц Ал-Уалид е най-големият син на принц Халед бин Талал Ал Сауд, който обяви смъртта му в сърцераздирателна публикация в "Екс".

"Със сърца, вярващи във волята на Аллах, и с дълбока скръб и тъга оплакваме любимия си син: Принц Ал-Уалид бин Халед бин Талал бин Абдулазиз Ал Сауд, Аллах да се смили над него, който почина днес", пише бащата.

Младият принц е ученик във военен колеж в Лондон, когато претърпява тежката катастрофа. След катастрофата е преместен в болницата „Крал Абдулазиз" в столицата на Саудитска Арабия Рияд, където прекарва следващите 20 години.

Бащата на принц Ал-Уалид, който е брат на бизнес магната принц Ал-Уалид бин Талал бин Абдулазиз Ал-Сауд, никога не губи надежда, че един ден синът му ще се възстанови напълно.

Клипове, споделени в социалните мрежи през 2020 г., показват как принц Ал-Уалид вдига пръсти, докато една жена го поздравява. След това той успява да вдигне цялата си ръка от леглото.

Въпреки признаците, че може да се възстанови, принц Ал-Уалид остава в критично състояние.

Заупокойната молитва за принца ще се проведе днес в джамията „Имам Турки бин Абдула" в Рияд.