Кои са истинските жертви на унизителната изневяра на концерта на Coldplay

Истинските жертви на скандала с камерата за целувки на Coldplay - съпругата на Анди Байрън и съпругът на Кристин Кабот, вземат мерки след унижението на екрана. Аферата на изпълнителният директор на Astronomer и шефката на отдела "Човешки ресурси" на компанията беше разкрита от камерата за целувки по време на концерт на Coldplay. Изглеждаше, че двамата водят семеен живот мечта, преди скандалът да ги хвърли в хаос, пише "Дейли мейл".

50-годишният технологичен магнат Анди Байрън вчера се оттегли от поста си, след като кадрите, на които прегръща 52-годишната ръководителка на отдела „Човешки ресурси" на Astronomer Кристин Кабот обиколиха мълниеносно цял свят.

Двамата колеги бяха заснети на концерта на Coldplay в Бостън, Масачузетс на 16 юли. Когато камерата се спря на тях, те се изчервиха и се опитаха да скрият лицата си. Тогава обаче вокалистът на Coldplay Крис Мартин се пошегува с тях: „О, погледнете тези двама! О, какво? Или имат афера, или просто са много срамежливи."

В петък, след като видеото беше гледано милиони пъти в социалните медии, базираната в Ню Йорк компания за изкуствен интелект Astronomer се зае със случая и започна официално разследване.

Компанията, оценена на милиарди долари, обяви в събота оставката на главния изпълнителен директор, като обяви: „От нашите лидери се очаква да поставят стандарти както в поведението, така и в отговорността, а в последно време те не бяха спазени."

Скандалът разруши живота на Байрън и Кабот, но истинските потърпевши са техните партньори в живота - Меган Кериган и Андрю Кабот.

Съпругата на Анди Байрън Кериган изтри веселите семейни снимки с Байрън и синовете им от фейсбук

Сред фотосите, които тя беше публикувала, имаше един на семейството им по време на поход и друга от дипломирането на едно от момчетата. На снимката от похода родителите и двете им деца са прегърнали един друг и се усмихват. На тази от дипломирането Байрън и двамата му сина са облечени елегантно в костюми, а съпругата му Меган Кериган е в рокля. Megan Kerrigan, jilted wife of Astronomer CEO Andy Byron, had happy family photos with him on Facebook up until he was exposed having alleged affair https://t.co/E729k4XupV pic.twitter.com/wp9cHKKDbQ — New York Post (@nypost) July 18, 2025

Именно този фотос бе начело на профила на Кериган във фейсбук. До момента на скандала. След него тя премахна „Байрън" от името си, а след това изтри целия си профил заедно с всички публикувани снимки, съобщава New York Post.

Изданието отбелязва, че Кристин Кабот е омъжена за изпълнителния директор на компания за алкохолни напитки и преди по-малко от пет са си купили огромна къща за 2,2 милиона долара в крайбрежния град Рай, Ню Хемпшир. The alleged cheating wife Kristin Cabot (Stanek) is married to Andrew Cabot not Kenneth C. Thornby.



Thornby and Kristin divorced in 2022 after filing for divorce in 2018. They have 1 child together.



This is Kristin with her daughter, her new husband Andrew and his son. pic.twitter.com/Dw7sZ2g9ZK — Zito (@redrumh0tel) July 18, 2025

Не е ясно кога точно двамата са сключили брак, но документи потвърждават, че Кабот, чието моминско име е Станек, е била омъжена по времето, когато е продала имот за 1,8 милиона долара във Уотъртаун, Масачузетс, по-рано тази година. Имотните регистри показват, че съпрузите са купили двуетажната къща с четири спални през февруари.

Според данните от 2023 г. тя споделя втори дом в същия град със съпруга си – шефа на Privateer Rum. Компанията, базирана в Масачузетс, описва г-н Кабот като свой главен изпълнителен директор и главен оперативен директор. Пише още, че той е потомък на Андрю Кабот (1750-1791), който е бил търговец, дестилатор на ром и успешен американски корсар по време на Американската революция. Публични документи показват, че той е бил женен поне два пъти преди това, през 1993 и 2014 г.

Има две деца от първата си съпруга Мод, която сподели снимка на бившия си съпруг с Кабот, на която той е на 25-ия рожден ден на дъщеря си.

Кабот дори позира с 30-годишния си син Хенри на снимките и е забелязана да носи сватбен пръстен на събитието – който липсваше по време на уютната й среща с Байрън на концерта на Coldplay.

Профилът на г-жа Кабот в LinkedIn показва, че от 2020 г. тя е член на консултативния съвет на компанията на съпруга си, но сега е изтрила профила си.

Astronomer също беше процъфтяваща компания преди скандала, като според информациите е събрала близо 100 милиона долара от големи инвеститори.

Фирмата се оценява на над 1 милиард долара и отбелязва бърз растеж, откакто той е станал главен изпълнителен директор през 2023 г.

Но американската мечта бързо се превърна в кошмар, както за Astronomer, така и за засегнатите семейства на скандалната двойка.

Astronomer обяви оставката на главния си изпълнителен директор в съобщение в събота.

„Анди Байрън подаде оставка и бордът на директорите я прие", се казва в изявлението.

Съоснователят и главен продуктов директор Пит ДеДжой ще остане като временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор.