Изчезналият от радарите в Русия самолет се е разбил, няма оцелели (Видео)

Самолетът, който по-рано днес изчезна от радарите в Русия, се е разбил, пише ТАСС.

На борда са се намирали 43 пътници, включително пет деца, и шестима членове на екипажа. Самолетът е летял от град Благовещенск на руско-китайската граница до град Тинда, съобщи областният управител Василий Орлов.

Всички на борда са загинали. Според досегашната информация машината Ан-24 се е запалила. Обгорени отломки са открити край катастрофата. First footage from the crash site of the An-24 in the Amur region, Russia. The plane crashed 15 kilometers from the city of Tynda. There were 48 people on board. All are presumed dead.



Technical failure and pilot error are being considered the main causes of the tragedy.… pic.twitter.com/50ehCLAyFg — Russian Market (@runews) July 24, 2025

Към момента в района има пожар, което пречи на спасителният хеликоптер да кацне.

Самолетът е собственост на авиокомпанията "Ангара". Разбил се е на 16 км от мястото, на което е трябвало да кацне.

Първоначалните версии за катастрофата са пилотска грешка, техническа неизправност в машината или лошо време. A passenger plane AN-24 crashed in Russia with 48 people on board. All were killed.



The AN-24 crashed 15 kilometers from the city of Tynda in the Amur region. There were 48 people on board. It is reported that there are no survivors. The cause of the crash is still unknown.… pic.twitter.com/feGCYNCgWh — Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2025

Самолетът е произведен през 1976 г. В миналото моделът е имал доста технически проблеми.

През юли 2019 г. самолет An-24RV излезе от пистата при кацане на летището в Нижнеангарск. Двама членове на екипажа загинаха.

През 2011 г. друг самолет Ан-24 на „Ангара" се разби в река Об в Сибир, като загинаха седем пътници.