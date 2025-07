И Албания гори: трима души са ранени, а 2000 - евакуирани, заради пожари

Трима бяха ранени, а около 2000 евакуирани снощи край южноалбанския град Делвина, предават Ройтерс и БТА.

"Трима души са получили изгаряния и са вдишали дим", каза заместник-кметът на Делвина Брунилда Мелеки пред Ройтерс по телефона. Шест села бяха евакуирани, а църква и 10 необитаеми къщи бяха унищожени от пожара, каза тя.

Пожарникарите са успели да овладеят пожара, след като два хеликоптера бяха изпратени да подпомогнат усилията за потушаването му. Министерството на отбраната на Албания съобщи, че около 60 войници също участват в борбата с огнената стихия.

Гърция и Балканите бяха обзети от третата гореща вълна за лятото тази седмица, като на работниците бе забранено да работят, туристите бяха държани далеч от руините, а пожарникарите се бореха с пожари, разпръснати из сухата провинция.