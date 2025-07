Горски пожари бушуват в Португалия и Испания (Видео, снимки)

Хиляди пожарникари се борят с десетки горски пожари, които бушуват в Северна Португалия и Централна Испания, предаде Ройтерс.

Най-мащабният пожар гори от понеделник в планински и горист район на около 300 км северно от Лисабон. Заради него бе затворена популярната туристическа пътека "Пасадисуш ду Пайва". С огнената стихия се борят около 800 пожарникари и седем самолета за гасене на пламъците. 28.07.2025#Portugal

There are 34 fires raging in the country due to high temperatures and strong winds. Six of them are major fires. The fire in Ponte da Barca, Alto Minho, is the longest-burning of all. There is a threat to residential buildings. 🎥Meteo Trás os Montes pic.twitter.com/dIQ72LMLcn — Climate Review (@ClimateRe50366) July 29, 2025

Началникът на гражданска защита предупреди, че силните променливи ветрове и трудният терен продължават да затрудняват овладяването на пламъците.

На север, в националния парк Пенеда-Жереш, близо до границата с Испания, бушува пожар още от събота. Плътен дим обгръща околните села, което принуди властите да наредят на жителите да останат по домовете си. Пожарът в Португалия Кадър: Екс/trudeO1982 Пожарът в Португалия Кадър: Екс/trudeO1982

Пожарникарите успяха да овладеят два големи пожара, избухнали в понеделник в централните райони Пенамакор и Ниса. Според властите, огънят край Пенамакор е изпепелил около 3000 хектара гориста площ.