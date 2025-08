Пожар избухна в склад за гориво в Сочи след украинска атака, преустановиха полетите (Видео)

Пожар избухна в склад за гориво в руския черноморски град Сочи след украинско нападение с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в приложението "Телеграм", цитиран и от БТА.

Огънят е тръгнал от лумнала цистерна, уточни агенцията. Кондратиев допълни, че над 120 огнеборци са мобилизирани за гасенето на пламъците.

Областният губернатор пише, че целта е била в район Адлер на Сочи. Там миналия месец загина жена при украинско нападение с дронове. ❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian Drone Attack on Sochi Oil Depot



Цистерната е била с вместимост 2000 кубика, посочва Ройтерс, позовавайки се на представители на местните служби за спешна помощ, цитирани от руската агенция РИА Новости.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията по независим път, а и за момента няма изявление от украинска страна.

В същото време руската гражданска авиация - "Росавиация", съобщи в "Телеграм", че полетите от и до летището на града са преустановени от съображения за сигурност.

"Внимание! На територията на град Сочи е в сила заплаха от безпилотни летателни апарати", написа в "Телеграм" Прошунин.

Ройтерс припомня, че този град не е бил обстрелван често по време на войната в Украйна, започната от Русия през февруари 2022 г.