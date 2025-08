12–годишна е изнасилена от бежанци във Великобритания, полицията крие произхода им

Двама мъже от Афганистан, потърсили убежище във Великобритания, са обвинени в изнасилване на 12-годишно момиче в град Нунеатон, Уорикшир. Предполага се, че инцидентът се е случил между 20:30 и 21:45 ч. местно време на 22 юли.

Двамата обвинени са на 23 години. Ахмад Мулахил е обвинен в изнасилването на непълнолетната в Нунеатон, а Мохамад Кабир в съучастие, както и в отвличане на момичето, което в момента се лекува, пише "Дейли мейл". 🚨 BREAKING: Two AFGHAN asylum seekers have been charged with RAPE KIDNAP & STRANGULATION of 12-year-old white girl in NUNEATON



POLICE told the COUNCIL to KEEP it QUIET



ILLEGAL BOAT MIGRANT AHMAD MULAKHIL, 23, has been charged with the rape of the underage girl in Nuneaton,… pic.twitter.com/dy6gpS4Oiy — Active Patriot (@ActivePatriotUK) August 2, 2025

Инцидентът предизвика широка обществена реакция в Нунеатон, а източници на изданието твърдят, че полицията съветвала да не се разкрива, че двамата заподозрени са бежанци.

На записи от камери за видеонаблюдение на къщата на жител в близост до улица „Чеверел" се вижда мъж, който върви с момичето.

Кадрите са заснети около 20 ч., половин час преди жертвата да бъде изнасилена.

Полицията на Уорикшир съобщи, че Мулахил е бил арестуван четири дни след инцидента миналата събота и е бил обвинен на следващия ден.

В понеделник той се яви пред Магистратския съд в Ковънтри, обвинен в две престъпления. ⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of alleged child rape.



Two Afghan asylum seekers have been charged over the alleged rape of a 12-year-old girl in Nuneaton, Warwickshire, UK. Ahmad Mulakhil, 23, has been charged with rape, & Mohammad Kabir, 23, has been… pic.twitter.com/3GawxQNLeZ — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 3, 2025

Мулахил е в ареста и ще се яви пред Кралския съд на Уоруик на 26 август.

Кабир е бил арестуван в четвъртък и обвинен в съучастие в изнасилването на 12-годишното момиче, както и в удушаване и отвличане.

Общинските съветници на Уорикшир, заявиха, че не знаят много за инцидента, въпреки огромния интерес към него. Те обвиниха полицията, че не е споделила никаква информация с тях.

Но източник сподели пред "Дейли мейл", че някои съветници и служители са били информирани от полицията за инцидента и са били посъветвани да не разкриват пред обществеността, че двамата нападатели са бежанци.

Източникът каза, че полицията се е опасявала, че разкриването на тази информация може да предизвика напрежение в общността.

„Това, което се е случило, е ужасно. Но въпреки че полицията е провела разследване от врата на врата и е публикувала съобщение за обвинението в изнасилване, тя отказва да разкрие подробности за това кого разследва и какъв е техният произход", казва анонимен мъж от градчето.

Снощи Найджъл Фараж, лидерът на партията „Реформа", която управлява Общинския съвет на Уорикшир, заяви: „Боя се, че полицията и избраните длъжностни лица действат срещу британския народ."

Полицията на Уорикшир заяви в изявление: „Ние работим, за да привлечем нарушителите към отговорност и винаги ще правим всичко по силите си, за да представим солидни доказателства пред съда и да защитим целостта на съдебното производство.

Когато някой бъде обвинен в престъпление, ние следваме закона. Той не включва разкриване на етническа принадлежност или имиграционен статус."

„В хода на разследването ни жертвата остава в центъра на вниманието ни и ние ще продължим да работим с нашите партньори, като предоставяме актуална информация и сътрудничим на жителите на Нунеатон."

През последните месеци и други бежанци, които са настанени в жилища, финансирани от данъкоплатците, са били обвинени в тежки сексуални престъпления във Великобритания.

В някои случаи местни политици са обвинили общинския съвет и полицията в „прикриване" на инциденти, като са се опитали да ги запазят в тайна от страх, че ще засилят напрежението в общността.