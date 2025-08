Вулканът Крашенинников в Русия изригна за първи път от близо 600 години насам (Видео)

Вулканът Крашенинников в Камчатка изригна в нощта срещу неделя за първи път от близо 600 години насам. WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC…

Според учените причината е силното земетресение от над 8 по Рихтер, което разтърси полуострова миналата седмица, пише агенция РИА.

„Това е първото исторически потвърдено изригване на вулкана Крашенинников от 600 години насам", заявя Олга Гирина, ръководителка на екипа за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка.



On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.



📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2025

Тя добави, че изригването може да е свързано със земетресението в сряда, което предизвика предупреждения за цунами чак във Френска Полинезия и Чили и беше последвано от изригване наКлючевска Сопка, най-активният вулкан на полуостров Камчатка, пише NDTV.

Последното изригване на Крашенинников е било през 1463 г. и оттогава не е известно друго изригване.

Камчатският клон на руското министерство за извънредни ситуации съобщи, че след изригването на вулкана е регистриран облак от пепел, издигащ се на 6000 метра (3,7 мили). Самият вулкан е висок 1856 метра.



Tras más de 460 años, el volcán Krasheninnikov, en Kamchatka, Rusia, entra en erupción lanzando una nube de ceniza de hasta 6 km de altura



La zona es la misma en donde se registró un potente terremoto de 8,8 grados



📸 RRSS#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/Prcr5sUSDn — Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 3, 2025

„Облакът от пепел се е придвижил на изток, към Тихия океан. По пътя му няма населени места", съобщи министерството в Telegram.

Изригването на вулкана е класифицирано с оранжев авиационен код, което означава повишен риск за самолетите, съобщи министерството.