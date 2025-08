Бивш военен пилот и синът му се разбиха със самолет в морето край Майорка

Бивш военен пилот и неговият син вероятно са загинали, след като самолетът им се разби в морето край Майорка.

Полицията потвърди в неделя сутринта, че специализирани водолази продължават да търсят двамата, след като са открили останките от двуместния спортен самолет Team Rocket F-4 Raider, способен да развива скорост от над 400 км в час, пише "Дейли мейл".

Самолетът се е разбил в морето близо до туристическия град Солер малко след 20:00 часа в събота, след като е бил забелязан да изпълнява въздушни акробатики, включително 360-градусови завои. Former military fighter pilot and his son feared dead after Majorca plane crash into the sea https://t.co/dlnMmCF954 — Daily Mail (@DailyMail) August 3, 2025

Пътниците са описани от местните като бивш американски военен пилот на около 60 години, който живее в Германия и има вила в Майорка.

Очевидци разказват, че самолетът, в който се е намирал, е изпълнил серия от рисковани каскади край брега, преди да се върне на летището в Бинисалем, откъдето е излетял по-рано същия ден, за да вземе пътника си.

Майорската медия Ultima Hora съобщи, че вторият човек, за когото се опасяват, че е загинал в катастрофата, е 13-годишното дете на американския пилот.

Полицията все още не е направила официално изявление относно самоличността и националността на двамата потвърдени пътници в самолета.

Гражданската гвардия съобщи рано сутринта в неделя: „Търсенето на двама пътници продължава и тази сутрин.

Катастрофата е станала около 20:00 часа срещу фара Солер, в води с дълбочина около 30 метра.

Специалисти от елитната водолазна единица GEA на Гражданската гвардия, Морската служба и Въздушната служба все още провеждат търсене.

Останките от самолета са открити, но все още нямаме информация за броя на хората вътре.

Разговаряхме с очевидец на лодка, който е видял катастрофата."