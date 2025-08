Снежна буря блокира части на Австралия (Видео, снимки)

Няколко града в източна Австралия са блокирани от най-голямата снежна буря от десетилетия насам, която се разрази през уикенда.

Автомобили, покриви и градини бяха напълно покрити със сняг, след като в събота студен фронт донесе до 40 см сняг в части от северната част на Нов Южен Уелс, което е най-голямото количество от средата на 80-те години насам, пише "Телеграф". New consequences of Global warming, which the world community is fighting only on paper - heavy snowfall covered Australia for the first time in many years.https://t.co/qh057euphvhttps://t.co/cXAqL2p9AC



While most of the world is enjoying summer, Australia is buried in snow. pic.twitter.com/ykH7VOPkrE — 1C Developer (@developer_1c) August 4, 2025

Сняг натрупа и в някои райони на съседния щат Куинсланд за първи път от десет години насам, съобщи Мириам Брадбъри, метеоролог от австралийската метеорологична служба.

Снегът, съчетан с проливни дъждове и гръмотевични бури, е довел до повече от 1455 инцидента, според Службата за извънредни ситуации на щата Нов Южен Уелс. Rare Snowfall Blankets Eastern Australia Amid Wild Winter Weather



Eastern Australia has been hit by a rare winter storm, bringing heavy snow to parts of New South Wales and southern Queensland some areas recording their heaviest snowfall in nearly 40 years.



Towns across the… pic.twitter.com/WR062uSZPT — J.O. Comms (@jo_comms) August 4, 2025

Очаква се хиляди домове да останат без електричество за още 24 часа, а в целия район се съобщава за широко разпространени прекъсвания в мобилната телефонна връзка.

Повече от 200 превозни средства останаха блокирани по пътищата а, бурите нанесоха щети на сгради и бяха издадени предупреждения за големи наводнения. Australia has snow and Italy also ?



God forgot which hemisphere is which ? https://t.co/lCCEFWKsnR — 🪷 moonlight 🪷 (@upma23) August 4, 2025

Дъждът започна да отслабва в неделя, но части от Ню Инглънд в Нов Южен Уелс бяха приканени да се евакуират преди големите наводнения, очаквани в понеделник.