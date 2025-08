Почина първата шефка на британското контраразузнаване, прототип на Ем във филмите за Бонд

Първата жена генерален директор на британското контраразузнаване MI5 Стела Римингтън, която бе и писателка, е починала на 90-годишна възраст, съобщи семейството й.

Била е обградена от близките и кучетата си и до последния си дъх е продължавала да се бори за живота, който е обичала, пише "Скай нюз". BREAKING: The former first female director general of MI5, Dame Stella Rimington, has died. https://t.co/XMgWT69Q4q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Lk119ppIh6 — Sky News (@SkyNews) August 4, 2025

Тя е известна като вдъхновение за ролята на Ем, изиграна от Дам Джуди Денч във филмите за Джеймс Бонд.

В изявление на своя уебсайт MI5 изрази съболезнования на семейството, приятелите и бившите колеги на Стела.

Настоящият генерален директор Сър Кен МакКалъм заяви, че тя е преодоляла дългогодишни бариери като първата жена начело на агенцията. Допълни, че нейното лидерство е отворило нова ера на откритост и прозрачност относно работата на MI5 за опазване на сигурността на страната, наследство, което продължава и до днес.

Римингтън е назначена за генерален директор на MI5 през 1992 г., поемайки поста през следващата година и заемайки го до пенсионирането си от службата през 1996 г.

Позната като "домакинята-супершпионин", тя е първият публично обявен шеф на агенцията. Тя прави много, за да изведе службата от сенките и да обясни ролята ѝ на обществеността, включително чрез предоставяне на исторически документи на Националния архив.

Назначаването ѝ е обявено в кратко изявление от два реда без придружаваща снимка и е предизвикало сензация в медиите.

По време на мандата ѝ на поста е била заплашвана от IRA и Русия, а също така се е очертавала и заплахата от ислямския тероризъм.

Пет години след пенсионирането си, въпреки гнева на много от бившите си колеги, тя публикува автобиографията си „Открита тайна". One book begins by reading another. Several years before the Covid-19 pandemic, I was gifted a signed copy of Stella Rimington’s memoir, Open Secret (2001), by my then university chaplain, Rev Dr Peter Green @BGULincoln @BGUChaplaincy



Stella was the first female head of MI5… pic.twitter.com/aU9UIWLMpn — Dr Claire Hubbard-Hall | The Spy Historian (@thespyhistorian) October 22, 2024

В нея тя си спомня как се е опитвала да съчетае работата си, която често е изисквала да работи под прикритие, с отглеждането на малките си деца.

Веднъж ѝ се обадила бавачка, която й съобщила, че по-малката й дъщеря е била откарана в болница с конвулсии, точно когато Римингтън се готвела за важна среща с потенциален дезертьор.

В крайна сметка тя успяла да стигне до срещата, след като първо се отбила в болницата, но се наложило да заеме пари от бъдещия дезертьор, за да плати такситата. По-късно тя написва няколко романа, чието действие се развива в света на разузнаването и борбата с тероризма, с участието на измислената офицерка от MI5 Лиз Карлайл.