"Ню Йорк Таймс": Земетресението в Камчатка е повредило база за ядрени подводници

База за ядрени подводници в отдалечения руски регион Далечен изток е била повредена миналата седмица след едно от най-мощните земетресения в района от десетилетия насам, съобщи "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на сателитни снимки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Снимки, заснети от Planet Labs, търговска фирма за сателитни изображения, показват повреди на плаващ кей в базата за подводници "Рибачий" на полуостров Камчатка, съобщава вестникът.

Изглежда, че една част от кея се е откъснала от точката на закрепване . Освен повредения кей, сателитните снимки не показват други големи разрушения. 🚨🇷🇺 MAGNITUDE 8.8 EARTHQUAKE DAMAGED RUSSIAN NUCLEAR SUB BASE IN KAMCHATKA



Satellite images reportedly show damage to a floating pier at Russia's Rybachiy submarine base following last week's powerful earthquake.



Ройтерс не можа да провери информацията през независим източник. Министерството на отбраната на Русия не отговори на запитването на Ройтерс за коментар.

В сряда много мощно земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер край руското крайбрежие на Източна Камчатка предизвика предупреждения за цунами чак до Френска Полинезия и Чили и беше последвано от изригване на най-активния вулкан на полуострова, припомня Ройтерс.

Базата за атомни подводници "Рибачий", стратегически център за Тихоокеанския флот на Русия, служи като съоръжение за поддръжка, разполагане и експлоатация на атомните подводници на страната в Тихоокеанския регион.