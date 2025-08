Български снайперисти спечелиха състезание на Националната гвардия в Тенеси (Снимки)

Български командоси от Специалните сили спечелиха първо място в състезание по снайпер на Националната гвардия на щата Тенеси. То се е състояло от 25 до 27 юли на тренировъчния полигон Volunteer в Тулахома. Това съобщиха на официалната фейсбук страница на посолството на САЩ в София.

Български командоси от Специалните сили Снимка: Фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

Старши сержант Иван Минчев и младши сержант Костадин Крушков представляваха Отбор 1 на България. Състезанието тества умения за стрелба по далечни и движещи се цели и е част от Програмата за партньорство между Тенеси и България.

Български командоси от Специалните сили Снимка: Фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

Чрез съвместни тренировки, програмата укрепва оперативната съвместимост и взаимното доверие, които са ключовите елементи на един съвременен отбранителен съюз.