Европейските борси се движат разнопосочно

Издирват турски корабен магнат в Мраморно море, откриха лодката му разбита

Мраморно море. СНИМКА: Pixabay

Мащабна издирвателна операция провеждат турските власти в Мраморно море в търсене на бизнесмена Халит Юкай, който е собственик на корабостроителната фирма „Мазу Яхтс" (Mazu Yachts), предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на информация от властите в окръг Балъкесир.

По данни на валийството на Балъкесир, Западна Турция, роднините на Юкай, който е известен на обществеността в Турция с близките си отношения с актьори като Къванч Татлътуг и Чагатай Улусой, са подали сигнал до турската Служба за спешни случаи около полунощ на 4 август. Те посочват, че Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня, но не могат да се свържат с него и нямат информация за състоянието му, посочва БТА.

От Службата веднага са започнали издирвателна мисия, като в хода ѝ вчера в близост до протока Дарданелите е установен плавателният съд, с който Юкай е плавал. По данни на службата лодката е намерена разбита и полупотънала, като няма никакви следи от собственика ѝ.

В издирвателната операция от вчера участват и екипи на турската брегова охрана, като за целите на издирването е изпратен един хеликоптер, екип от водолази, както и множество лодки.

Мраморно море. СНИМКА: Pixabay

