Смъртоносни пожари обхванаха Европа, туристите напускат Франция и Испания (Видео, снимки)

Европа се бори с нова вълна от смъртоносни горски пожари. Опустошителни огнени стихии обхващат Франция и Испания, принуждавайки паникьосани туристи да се евакуират, а една жена загина в дома си, който е бил погълнат от огъня.

Това се случва на фона на продължаваща екстремна гореща вълна, обхванала континента, като множество държави отчитат рекордни температури, а учени предупреждават за нарастващото въздействие на климатичните промени.

Бързо разрастващ се пожар в Южна Франция е изпепелил площ с размерите на Париж, съобщиха местни власти в сряда.

1 mort, 11 000 hectares ravagés, de nombreux blessés, des villages menacés... les #incendies dans l'#Aude ne sont tjrs pas maîtrisés malgré la présence de 1250 pompiers. #feux #Ribaute pic.twitter.com/1cvdFq6sXa — Radio2lhers (@radio2lhers) August 6, 2025

Смята се, че огънят е бил предизвикан от изхвърлен фас от цигара, пише "Дейли мейл". Пожарът е унищожил или повредил 25 къщи в департамента Од, където 1 500 пожарникари се борят с пламъците.

Една жена е загинала в дома си, а двама души са ранени - единият от тях е в критично състояние с тежки изгаряния, съобщиха от префектурата на Од.

Това е най-големият горски пожар, с който Франция се е сблъсквала това лято. Южноевропейски държави като Испания, Португалия и Гърция са изправени пред множество големи пожари през последните месеци заради комбинацията от изключително високи температури и суша.

Междувременно, опустошителен горски пожар край морски курорт в Южна Испания също наложи евакуация на туристи и местни жители.

Множество летателни апарати са включени в гасенето на пожара, който избухна в Кадис, Андалусия, във вторник следобед.

Загиналата жена във Франция е била на 65 години и е живяла сама, съобщават френски медии.

„Жената абсолютно искаше да остане в дома си и за съжаление огънят бързо стигна до нея и погълна къщата", каза кметът на Сент-Лоран-дьо-ла-Кабрерис, Ксавие дьо Волонта.

„Пожарът напредва в район, в който всички условия благоприятстват разпространението му. Наблюдаваме краищата и задната част на пожара, за да предотвратим нови огнища", каза Люси Рьош, генерален секретар на префектурата Од.

It's happening NOW! the 8th fire in the department since early July (it's already the biggest fire in france this summer), and this time it's at my place !!! (T_T) It reached my small village at 9 PM, 1200 firefighters and 9 Canadairs are fighting it, but it’s absolutely… pic.twitter.com/4O74KfyvhR — Bunny_Maloney_Méko (@studio_tanuki_) August 5, 2025

Тя каза, че се очаква въздушна подкрепа при разсъмване, но предупреди: „Този пожар ще ни занимава няколко дни. Това е дългосрочна операция".

Разпространението на пожара е забавено през нощта заради високата влажност, добави тя.

Един човек е с тежки изгаряния, а друг - с по-леки наранявания, според префектурата. Седем пожарникари също са пострадали.

Евакуирани са къмпинги и едно село частично, а няколко местни пътища са затворени.

„Всички ресурси на нацията са мобилизирани", заяви френският президент Еманюел Макрон в социалната мрежа "Екс", като призова хората да проявяват предпазливост.

В 10:20 ч. в сряда, кметът на Рибо съобщи, че пожарът във Франция е овладян, но призна за мащаба на щетите.

„Вярно е, че вчера беше особено труден ден", каза г-н Кост на френските медии. „Знаем, че две овчарници - едната от които обитаема, са напълно или частично унищожени."

Пожарите са обхванали територия, приблизително равна на размера на френската столица, между Каркасон и Нарбон.

Четири самолета Canadair, два самолета Dash и един противопожарен хеликоптер са подновили дейността си около 7 ч. в сряда сутринта за борба с пламъците.

🚨Deadly wildfire sweeping the south of France

The fire burned 11,000 hectares and destroyed 25 homes in Aude from the Mediterranean.

French president Macron: "“Everyone must exercise the utmost caution and respect the instructions of the authorities.” and announced all resources… pic.twitter.com/ILfO2N2zF1 — The Knight News (@Knight981311) August 6, 2025

Департаментът Од е засегнат от увеличение на опожарените площи през последните години, влошено от ниските валежи и премахването на лозови насаждения, които по-рано са служели като естествена бариера срещу разпространението на пожари.

Очаква се около 100 полицаи да се присъединят към пожарникарите и въздушната подкрепа в борбата с пламъците. Междувременно в Испания огънят се разпространява в хълмовете на Торре де ла Пеня, зад популярния курорт Тарифа.

Според пожарната служба на Андалусия INFOCA, вятър със скорост 20–25 км/ч благоприятства разпространението на пламъците.

Пожарът се приближава опасно близо до магистралата N-340 и природния парк Естречо - част от пътя е затворена между Лас Пиняс и Педро Валенте.

Местният вестник Europa Sur съобщава, че всички барове, ресторанти и хотели между Ла Пеня и Касас де Порос са евакуирани.

Според местната полиция пожарът е започнал от кемпер на къмпинга Торре ла Пеня, който също е бил евакуиран.

Пламъците са се разпространили на запад от къмпинга и са обхванали хълмисти и тревисти терени, осеяни с къщи и туристически обекти - включително хотел Wawa, за който се съобщава, че е засегнат от пожара.

Watch: Tourists evacuated as forest fire breaks out in ‘surfer’s paradise’ in southern Spain https://t.co/WceDGAC7v3 @thespanisheye pic.twitter.com/sgwSqQbnAm — The Spanish Eye (@thespanisheye) August 5, 2025

Няколко крайбрежни барове и т.нар. „чирингитос" също са евакуирани поради големи количества пепел, отнесени към брега.

В момента в гасенето участват пет хеликоптера, два самолета с воден товар, един координационен самолет, пет наземни екипа и др.

Тарифа често се нарича „рай за сърфистите" заради широките си плажове и високи вълни.

Това се случва само дни след като пожари избухнаха в Португалия, Гърция и Испания, а торнада удариха туристически райони в Испания и Швейцария.

Хиляди пожарникари се борят с над 10 горски пожари в Северна Португалия и Централна Испания към сряда - най-мащабната вълна от пожари на Иберийския полуостров за тази година след седмици на летни жеги.

Най-големият пожар бушува в планинския район Ароука - на около 300 км северно от Лисабон, от понеделник, като е довел до затваряне на живописните пътеки Пассадикош ду Паива, популярна туристическа атракция.

Около 800 пожарникари и 7 самолета за гасене на пожари участват в операцията.

Fire 🔥 in La Peña, South Spain again, with strong levante winds. Looks like a Caravan exploded in a camping and then the fire extended quickly.@Plan_INFOCA #IFTarifa@E112Andalucia pic.twitter.com/Ro9u59f41u — Bjorn Dunkel (@bjorndunkel) August 5, 2025

„Имаше огромни усилия през нощта, така че сега ситуацията е донякъде по-спокойна", каза командирът на гражданската защита Хелдер Силва пред репортери, като предупреди, че силните променящи се ветрове и трудният терен правят работата далеч от приключена.

„Това е много голям горски пожар в райони с труден достъп", добави той.

По на север, пожар, започнал в събота в националния парк Пенеда-Жереш близо до испанската граница, е обгърнал близки села с гъст дим, което доведе до нареждане жителите да останат по домовете си.

Португалските пожарникари са овладели два големи пожара, започнали в понеделник в централните райони Пеанамакор и Ниса.

Британски туристи бяха поставени в готовност, докато пожарите в Гърция се разрастваха по време на гореща вълна от 44°C в края на юли, причинявайки разрушения на домове в крайбрежните градове Палея Фокая и Тимари, на 40 км югоизточно от Атина.

Около 145 пожарникари, 44 пожарни коли, 10 самолета и 7 хеликоптера са били изпратени на място, докато жителите на града Крионери, на 20 км североизточно от Атина, са получили три SMS съобщения с призив да се евакуират на 26 юли.