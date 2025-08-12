София на 51-о място сред най-добрите места за меден месец в Европа

Париж е обявен за най-доброто място за меден месец в Европа, с най-много атракции, романтични ресторанти и ресторанти от Мишлен гид

Лондон е на второ място с най-много атракции за двойки, а Рим, Италия, е на трето място с най-много романтични хотели

Четири италиански града са в топ 10, което прави страната най-романтичната зза новобрачните

Ново проучване разкрива най-добрите европейски градове, които да посетите за вашето сватбено пътешествие или просто ако имате нужда от романтична почивка.

Класацията, създадена от Hellotickets, анализира осем различни фактора, като разстоянието от най-близкото летище в километри, броя на луксозните хотели и интереса към местоположението в 73 европейски града.

Всеки фактор получи оценка, преди да бъде присъдена крайната оценка от 100 точки.

На 51-о място в класацията е София.

Столицата на Франция Париж е обявен за най-доброто място за меден месец в Европа, с краен резултат от 88,22 от 100 точки. Известен като града на любовта, той получи най-високи оценки по четири фактора.

Средно всеки месец има 4417 търсения, свързани с меден месец в Париж, което е най-високият резултат от всички градове в проучването. Градът може да се похвали и с най-голям брой атракции - 9990, и с най-голям брой романтични ресторанти заедно с Лондон - 1500. Общо 437 ресторанта, включени в гида "Мишлен", поставят френската столица на първо място и по този фактор.

На второ място е Лондон, столицата на Великобритания, с краен резултат 88,01. Ако търсите романтични преживявания, Лондон е мястото, където трябва да бъдете според 1024 атракции за двойки.

Столицата на Обединеното кралство има и най-голям брой луксозни хотели - 434, което е със 166% повече от третия в класацията Рим, който е на трето място с краен резултат 85,97. Вечният град се присъединява към Париж и Лондон с най-голям брой романтични ресторанти - 1500. Освен това Рим има най-голям брой романтични хотели в Европа - 1329.

По отношение на забавленията италианската столица предлага 891 атракции за двойки, което я поставя на второ място в проучването.

На четвърто място е Барселона, Испания, с краен резултат 79,63. Подобно на много от градовете в топ 10, Барселона се класира високо по брой романтични ресторанти - 838. Градът регистрира и впечатляващ брой атракции, с общо 5986, което го поставя на четвърто място в проучването.

Пети е столицата на Португалия - Лисабон, с краен резултат 79,00. Той се класира много добре по брой романтични ресторанти - 731, което е шестото най-високо място в общата класация. Най-близкото летище до града е само на 8 км, което е най-близкото разстояние в топ 10 и третото в цяла Европа.

Вторият италиански град в топ 10 е Флоренция, която заема шесто място с краен резултат 75,04. Градът получава висока оценка за броя на романтичните хотели - 489, както и за броя на атракциите за двойки - 438. В същото време Милано се нарежда на трето място в Италия, заемайки седмо място в общата класация с краен резултат 74,39 и второ място по брой романтични ресторанти - 864. Градът се представя добре и по отношение на общия брой ресторанти от "Мишлен", които са 92, и това го прави чудесно място за двойки, обичащи добрата кухня.

Мадрид е на осмо място с краен резултат 74,05 и е на трето място по брой ресторанти от "Мишлен" в проучването, като общият им брой е 138. По отношение на общия брой атракции, испанската столица предлага 4644, от които да избирате.

На девето място е Амстердам (Нидерландия), с краен резултат 72,61. Най-високият резултат му е за 566-те романтични ресторанта. Интересът към мястото също е висок със средно 760 търсения месечно.

Венеция, четвъртият град на Италия в топ 10, е на десето място с краен резултат 71,20. Търсенето на меден месец тук е високо, със средно 1543 търсения на месец. Градът, изпълнен с канали, предлага 393 романтични хотела, от които да избирате.

През 2024 г. Европа е генерирала около 51,7 милиарда долара приходи от меден месец туризъм, което е почти 40% от световния пазар, и се очаква да нарасне до 73,4 милиарда долара до 2030 г.

Испания, в частност, се очаква да регистрира най-високия темп на растеж в региона, особено по отношение на медения месец на плажа. Въпреки че Париж заема първото място, Италия фигурира четири пъти в топ 10. Последните данни за резервации и търсения показват, че Италия е отбелязала 122% ръст в резервациите за меден месец в сравнение с миналата година.