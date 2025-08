Двама министри загинаха при катастрофа с хеликоптер в Гана (Снимки)

Ганайският министър на отбраната Едуард Омане Боама и министърът на околната среда, науката и технологиите на страната Ибрахим Муртала Мохамед, заедно с още шестима души, загинаха при катастрофа с хеликоптер, съобщи днес началникът на генералния щаб на Гана, цитиран от ганайската новинарска агенция ГНА.

Военен хеликоптер с трима души екипаж и петима пътници на борда е пътувал от столицата Акра за Обуаси в южната част на страната, но се е разбил, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Ghana's Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a helicopter crash. pic.twitter.com/x5RNpIq7Vl — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 6, 2025

По-рано въоръжените сили на Гана съобщиха, че военният хеликоптер, излетял в 9:12 ч. местно време днес от Акра, е изчезнал от радарите скоро след излитането си.

Министрите са пътували за район, където според получена оперативна информация се извършва незаконен добив на природни ресурси, посочва ТАСС. Ghana's Defence Minister Dr. Edward Omane Boamah and Environment Minister Ibrahim Murtala Mohammed died in a military helicopter crash in the Ashanti Region on August 6, 2025. The helicopter, a Z-9 aircraft, crashed en route to Obuasi, killing all eight people on board. pic.twitter.com/9qvK6wBhbL — DEEZY’S BLOGG 🇬🇭 (@DEEzy_503) August 6, 2025

Води се разследване за причините за катастрофата.