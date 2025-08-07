Иран ще подкрепя "Хизбула" срещу решението на Ливан за разоръжаване на групировката

Иран ще подкрепи всяко решение, взето от "Хизбула" в отговор на проекта за разоръжаване, приет от ливанското правителство, заяви тази вечер иранският външен министър, цитиран от Франс прес.

"Всяко решение във връзка с разоръжаването в крайна сметка ще зависи от самото движение "Хизбула". Ние го подкрепяме от разстояние, но не се месим в решенията му", каза Абас Арагчи в интервю за иранската държавната телевизия.

Подкрепяното от Техеран шиитско движение заяви днес, че ливанското правителство е извършило тежък грях, като е решило да го разоръжи до края на 2025 г., и че то ще действа така, сякаш това решение не съществува. Противниците му нарекоха решението историческо.

Вчера ливанското правителство предприе безпрецедентна стъпка, като инструктира армията да подготви план за действие за разоръжаване на "Хизбула" до края на годината.

Правителството "направи сериозна грешка, като взе решение, което лишава Ливан от оръжието на съпротивата срещу израелския враг", отговори движението, като подчерта, че това решение "подкопава суверенитета на Ливан и дава свобода на действие на Израел". "Поради това ние ще действаме така, сякаш то не съществува", допълни то.

"Хизбула" смята, че това решение "е плод на разпорежданията на американския специален пратеник Том Барак, който предложи на властите движението да се разоръжи съгласно точен график. То "обслужва изцяло интересите на Израел и оставя Ливан незащитен пред израелския враг, без средства за възпиране", заяви движението.

Взетото от ливанското правителство решение е част от прилагането на договореното с американско посредничество примирие, което на 27 ноември миналата година сложи край на продължил повече от година конфликт между "Хизбула" и Израел, припомня АФП. Споразумението предвижда само шест военни и охранителни организации да имат право да носят оръжие.

В изявлението си "Хизбула" отново подчерта, че прекратяването на израелските удари срещу Ливан, които продължават почти ежедневно въпреки примирието, са предварително условие за осъществяване на дискусия за "нова национална стратегия за отбрана", пише БТА.