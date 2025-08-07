Анализатор: Уиткоф няма опита и компетентността да защити интересите на Украйна

Дали има пробив в отношенията между САЩ и Русия за Украйна ще разберем, когото Стив Уиткоф се завърне в САЩ и информира Доналд Тръмп за срещата му с Путин. Това заяви пред Нова тв Мартин Табаков, международен анализатор. Според него Уиткоф няма опита и компетентността да защити интересите на Украйна.

Той попита защо САЩ не наложиха мита на Китай, а на Индия, тъй като Пекин е по-голям купувач на руски горива. Табаков заяви, че митата от 25% срещу Индия може да навредят на икономиката на Русия, но допълни, че те може да наранят и икономиката на целия свят. Анализаторът смята, че евентуална среща между лидерите на САЩ и Русия трябва да означава, че двете държави преди това са се разбрали за нещо, но засега няма индикации за такава договорка. Той смята, че инициативата за срещата не е задължително на Путин и допълва, че мисли, че Тръмп иска да се види с руския лидер. Табаков смята, че украинците правят чудеса на фронта.