Белият дом: Тръмп е отворен за лична среща с Путин и Зеленски

САЩ разбират по-добре условията, при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна, след като пратеникът на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

"Може би за първи път от началото на мандата на тази администрация имаме конкретни примери за нещата, които Русия би поискала, за да сложи край на войната", каза Рубио в интервю за предаването на Лари Кудлоу на телевизия "Фокс бизнес нетуърк". Той допълни, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия.

Рубио отбеляза, че предстои още много работа преди евентуална среща между президента Тръмп и руския му колега Путин за прекратяване на войната в Украйна, посочва Франс прес.

"Днес беше един добър ден, но ни предстои още много работа. Има множество препятствия за преодоляване, надяваме се да постигнем това през следващите дни и часове, може би седмици", отбеляза държавният секретар малко след като Белият дом потвърди информация на в. "Ню Йорк таймс", че Тръмп "е отворен" за лична среща с Путин, както и със Зеленски.