Франция затяга мерките за издаване на визи на алжирски чиновници заради нарастващо дипломатическо напрежение

Френският президент Еманюел Макрон днес нареди на правителството да затегне изискванията за издаване на визи на алжирски дипломати на фона на ескалиращ спор относно депортирането на алжирски граждани, предаде Ройтерс.

В писмо до премиера Франсоа Байру Макрон казва, че нарастващите затруднения, които Франция изпитва с Алжир в сферите на миграцията и сигурността, изискват по-строга позиция към бившата френска колония.

Макрон нареди министърът на външните работи Жан-Ноел Баро официално да уведоми Алжир за замразяването на споразумение от 2013 г., което освобождава притежателите на дипломатически и официални паспорти от изискванията за издаване на виза.

Той също така нареди министърът на вътрешните работи да помоли страните в Шенгенското пространство за свободно пътуване да помогнат на Франция да приложи по-строгата визова политика, в частност като се консултират с френската страна при издаването на визи за краткотраен престой на алжирските официални представели и на притежатели на паспорти, обхванати от споразумението от 2013 година.

„Франция трябва да бъде силна и да внушава уважение. Тя може да получи това от партньорите си само ако им засвидетелства уважението, което изисква от тях. Това основно правило се отнася и за Алжир", заяви Макрон.

Отношенията между Франция и Алжир се влошиха, откакто Франция през юли 2024 г. призна суверенитета на Мароко над спорната територия Западна Сахара, която Рабат иска международната общност да признае за мароканска територия.

Напрежението ескалира, след като Алжир през ноември задържа писателя с френско и алжирско гражданство Буалем Сансал през ноември и достигна своя връх през февруари, когато алжирски гражданин, който Франция отдавна се опитваше да репатрира, бе арестуван във връзка с атака с нож в град Мюлуз, при която един човек бе убит и трима бяха ранени.

Френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо многократно е призовавал за преразглеждане на френско-алжирските споразумения за миграцията и визите, след като алжирските власти отказаха да приемат свои граждани, на които е било наредено да напуснат Франция, пише БТА.