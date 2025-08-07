ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалото денонощие са станали 26 катастрофи...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21060761 www.24chasa.bg

Арестуваха американски войник за опит да предаде секретни данни за танковете "Ейбрамс" на Русия

2464
Американските танкове М1А2 "Ейбрамс"

Войник от американската армия беше арестуван вчера по подозрение, че е искал да предаде секретна информация за американски бойни танкове на руското правителство, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Двадесет и две годишният Тейлър Адам Лий, служещ във Форт Блис, Тексас, е подведен под отговорност за опит за предаване на информация, свързана с националната отбрана, и за изнасяне на подлежащи на контрол технически данни без разрешение, се казва в съдебните документи.

"Днешният арест е послание към всеки, който мисли да извърши измяна срещу САЩ, особено към военнослужещите, които са дали клетва да бранят родината ни. ФБР и нашите партньори ще направят всичко по силите си да защитят американците и да опазят класифицираната информация", каза в изявление помощник-директорът на отдела за контраразузнаване на ФБР Роман Рожавски.

Лий още не е отговорил на обвиненията. Прокурорите обвиниха войника, който има най-високо равнище на достъп до секретна информация, в опит да предаде на руското правителство информация за експлоатацията и уязвимостите на танк M1A2 "Ейбрамс" (M1A2 Abrams), основния боен танк на САЩ, в замяна на руско гражданство.

Миналия месец Лий е предал SD карта, съдържаща документи и информация за танка и други военни операции на САЩ, на човек, когото е смятал за руски разузнавач. Според прокуратурата документите са съдържали технически данни, които Лий не е имал право да предоставя, а някои от тях били маркирани като "Контролирана некласифицирана информация".

"Войниците, които нарушават клетвата си и се превръщат във вътрешна заплаха, неминуемо ще бъдат заловени и изправени пред правосъдието, а ние ще продължим да защитаваме персонала на армията и да пазим оборудването", заяви бригаден генерал Шон Стинчън, оглавяващ Командването на контраразузнаването в армията.

 

Американските танкове М1А2 "Ейбрамс"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство