Тръмп заплаши да наложи директен контрол над столицата Вашингтон, за да спре престъпността

Американският президент Доналд Тръмп многократно е казвал, че Вашингтон е "мръсен град с ширеща се престъпност". В сряда той отново заплаши да поеме контрола над федералната столица, която е в ръцете на демократическата опозиция, предаде Франс прес.

"Мислим за това, да, защото престъпността е главозамайваща", отговори той на журналисти, които го запитаха за възможността Белият дом да поеме контрола върху институциите в града, и най-вече полицията.

"Искаме голяма столица, която да бъде сигурна, и ще я имаме" [...] Равнището на престъпността, нападенията, убийствата и всичко останало [...] - няма да оставим това така, а то предполага да прибегнем до Националната гвардия, може би съвсем скоро", предупреди Тръмп, говорейки за федералните военни сили, които наскоро разположи в Лос Анджелис, против волята на губернатора демократ на щата Калифорния Гавин Нюсъм.

Законодателство от 1973 г. гарантира на Вашингтон, окръг Колумбия, собствен законодателен орган и кмет, избирани чрез всеобщо гласуване, както и самостоятелна полиция.

Конгресът на САЩ, където окръг Колумбия е представен, но без право на глас, има последната дума по отношение на управлението на града.

Милиардерът републиканец от Ню Йорк, който никога не е криел неодобрението си към Вашингтон, обаче от години обещава "да поеме контрол" върху столицата.

"Ако Вашингтон не действа съгласувано и бързо, няма да имаме друг избор, освен да поемем контрола над общината и да я управляваме както трябва", заяви Тръмп във вторник в социалните мрежи.

През март президентът дори издаде указ за превръщането на Вашингтон в безопасен и красив град.

Градът има бурна политическа и социална история, а през 80-те и 90-те години на миналия век - и висока престъпност. Но броят на престъпленията и нарушенията е спаднал с 26% през първата половина на тази година, след като през 2024 г. престъпността е достигнала най-ниското си ниво за последните три десетилетия, сочат официалните статистически данни, пише БТА.

"Президентите нямат правомощия да поемат контрола над Вашингтон. Конгресът ще трябва да гласува закон", заяви в "Екс" представителката на окръга в Камарата на представителите Елинор Холмс Нортън.