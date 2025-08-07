Американски служители спират работата си в медна мина в Замбия, заради канцерогенни вещества

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ наредиха вчера на своите служители в Замбия да напуснат незабавно района около мястото на голямо изтичане на медни отпадъци, станало преди шест месеца, след появата на нова информация - за наличие на канцерогенни вещества, предаде Франс прес.

При разлива от 18 февруари в мината, собственост на китайци, 50 милиона литра токсични отпадъци са изтекли в приток на една от най-дългите реки в страната, Кафуе, която също е била замърсена, твърдят екоорганизации.

Според съобщения в медиите замърсяването се е разпространило на повече от 100 километра, убивайки риба и добитък.

"Американското правителство нареди незабавното изтегляне на целия персонал на американското правителство от Китве и близките райони, засегнати от разлива на хвостохранилището с отпадъци от мината "Сино металс" (Sino Metals)", се казва в публикация на посолството в социалните мрежи. То не уточнява колко души са засегнати.

Появилите се нови данни разкриват обхвата на замърсяването с опасни и канцерогенни вещества, включително арсен, цианид, уран и други тежки метали, както и непосредствените и дългосрочни заплахи за здравето при излагане на тези замърсители, докато те остават в околната среда", отбеляза посолството.

Правителството на Замбия за момента не е коментирало ситуацията и не е дало подобни съвети на своите граждани.

Районът, разположен на около 285 км северно от столицата Лусака, е основен център за производство на мед в Замбия - един от най-големите в света, със значителни китайски инвестиции.

Разливът е станал, след като стената на хвостохранилище за отпадни продукти от минния процес, е поддала, пише БТА.