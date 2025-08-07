Южна Корея и САЩ започват на 18 август мащабни военни учения

Южна Корея и САЩ ще имат този месец големи военни учения, чиято цел е укрепването на общата им боеготовност предвид нарастващите военни заплахи от страна на Северна Корея, съобщиха днес съюзниците, цитирани от южнокорейската агенция Йонхап.

Годишните учения "Улчи фрийдъм шийлд" (Ulchi Freedom Shield, UFS) ще се състоят като цяло от 18 до 28 август и включват тренировки за отразяване на реалистични заплахи с цел да се подобрят способностите на съюзниците във всички области, съобщиха военните от двете страни.

Тази година маневрите предвиждат известна промяна - 20 от 40-те тренировъчни задания ще бъдат отложени за септември, заяви на брифинг днес говорителят на Комитета на началник-щабовете на Южна Корея, цитиран от Ройтерс.

Решението за тази промяна в графика е продиктувано главно от екстремните метеорологични условия, каза той, като отрече да има политически фактори за него.

Тазгодишното учение ще изпита реакцията на военните от двете страни на засилени ядрени заплахи от Северна Корея, както и най-модерните технологии, използвани в съвременните войни, каза говорителят, цитирайки конфликтите в Украйна и Близкия изток. Учението ще включва сценарий за изстрелване на ракета от Северна Корея, но няма да обхваща потенциално ядрено изпитание от Пхенян, допълни той, цитиран от БТА.