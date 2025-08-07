Китай премахва визите за 74 държави, вижте кои

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътници от десетки страни, включително голяма част от Европа, вече могат да влизат в Китай без виза. Правителството разширява безвизовото влизане в опит да стимулира туризма и икономиката.

Граждани от 74 страни вече могат да влизат в Китай до 30 дни без виза, съобщава Euronews.

Повече от 20 милиона чуждестранни посетители са влезли без виза през 2024 г. Това е повече от два пъти спрямо предходната година, според Националната имиграционна администрация.

„Това наистина помага на хората да пътуват, защото е толкова трудно да кандидатстват за виза и да преминат през процеса", каза Георги Шавадзе, грузинец, живеещ в Австрия, при неотдавнашно посещение в Храма на небето в Пекин.

Докато повечето туристически обекти все още са пълни с много повече местни туристи, отколкото чуждестранни, туристическите компании и екскурзоводите сега се подготвят за по-голям приток в очакване на летни почиващи, идващи в Китай.

„Практически съм затрупан с турове и се боря да се справя", казва Гао Джун, екскурзовод с над 20 години опит. За да отговори на нарастващото търсене, той стартира нов бизнес за обучение на всеки, който се интересува да стане англоговорящ екскурзовод. „Просто не мога да се справя с всички сам", каза той.

След като премахна строгите ограничения, свързани с пандемията от COVID-19, Китай отвори отново границите си за туристи в началото на 2023 г., но само 13,8 милиона души посетиха страната през тази година – по-малко от половината от 31,9 милиона през 2019 г., последната година преди пандемията.

През декември 2023 г. Китай обяви безвизово влизане за граждани на Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания и Малайзия. Почти цяла Европа е добавена оттогава насам.

Пътници от пет латиноамерикански страни и Узбекистан получиха право на виза миналия месец, последвани от четири от Близкия изток. Общият брой ще нарасне до 75 на 16 юли с добавянето на Азербайджан.

Около две трети от страните получиха безвизово влизане на едногодишен пробен период.

За норвежкия пътешественик Ойстейн Споршейм това означава, че семейството му вече няма да е необходимо да прави две посещения в китайското посолство в Осло, за да кандидатства за туристическа виза – отнемащ време и скъп процес с две деца. „Те не отварят много често, така че беше много по-трудно", каза той.

„Новите визови политики са 100% полезни за нас", каза Джени Джао, управляващ директор на WildChina, специализирана в бутикови и луксозни маршрути за международни пътници. Тя каза, че бизнесът е нараснал с 50% в сравнение с периода преди пандемията.

Въпреки че Съединените щати остават най-големият им пазар, представляващ около 30% от настоящия им бизнес, европейските пътешественици сега съставляват 15-20% от клиентите им - рязко увеличение от по-малко от 5% преди 2019 г., според Джао.

„Доста сме оптимисти", каза Джао. „Надяваме се, че тези ползи ще продължат."

Никоя голяма африканска държава не отговаря на условията за безвизово влизане, въпреки сравнително тесните връзки на континента с Китай.

Транзитните престои предлагат друга възможност за страни, които не отговарят на условията.

Гражданите от 10 страни, които не са в безвизовата схема, имат друга възможност: да влязат в Китай за до 10 дни, ако заминават за страна, различна от тази, от която са дошли. Според Националната имиграционна администрация на страната, политиката е ограничена до 60 пункта за влизане.

Транзитната политика се прилага за 55 държави, но повечето са и в списъка за 30-дневен безвизов режим на влизане.

Тя предлага по-ограничителна опция за гражданите на 10-те държави, които не са: Чехия, Литва, Швеция, Русия, Обединеното кралство, Украйна, Индонезия, Канада, Съединените щати и Мексико.

Освен Обединеното кралство, Швеция е единствената друга европейска държава с високи доходи, която не е включена в 30-дневния списък.

Връзките с Китай се влошиха, откакто управляващата Китайска комунистическа партия осъди шведския книжар Гуи Минхай на 10 години затвор през 2020 г. Гуи изчезна през 2015 г. от крайбрежния си дом в Тайланд, но се появи месеци по-късно в полицейски арест в континентален Китай.

За да улесни допълнително трансграничното пътуване и висококачественото развитие и отварянето на Китай към света, Китай реши да разшири едностранната си безвизова политика за повече държави, която включва безвизово третиране за пътуващи, притежаващи обикновени паспорти от 43 държави, а именно:

Бруней, Франция, Германия, Италия, Испания, Холандия, Малайзия, Швейцария, Ирландия, Унгария, Австрия, Белгия, Люксембург, Нова Зеландия, Австралия, Полша, Португалия, Гърция, Кипър, Словения, Словакия, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия, Андора, Монако, Лихтенщайн, Корея, България, Румъния, Хърватия, Черна гора, Северна Македония, Малта, Естония, Латвия, Япония, Бразилия, Аржентина, Чили, Перу и Уругвай (Бразилия, Аржентина, Чили, Перу и Уругвай влизат в сила от 1 юни 2025 г.).

Притежателите на валидни обикновени паспорти могат да бъдат освободени от изискването за виза, ако влизат в Китай с цел бизнес, туризъм, семейни или приятелски посещения, обмен и транзитно преминаване. Те могат да пребивават в Китай не повече от 30 дни без виза.