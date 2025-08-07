Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испания, Франция и Португалия са залети от втора гореща вълна. Там бушуват огромни пожари, съобщава се за един загинал досега във Франция.

Firefighters battled the biggest wildfire of the year in southern France. The fire has already swept through an area bigger than Paris, with more than 34,000 acres burned – similar to the total area that burned across all of France in 2024 https://t.co/WPUpsCx5B0 pic.twitter.com/5qouli2BjP — Reuters (@Reuters) August 6, 2025

Страната се бори с най-големия горски пожар от повече от 80 години. В департамента Од вече е изпепелена площ по-голяма от Париж. Изгорели са 25 къщи и хиляди декари треви и храсти. Около 2000 огнеборци се борят с пламъците.

Пожар във Франция Снимка: Ройтерс

В Испания повече от 1500 души бяха евакуирани в района на Тарифа, провинция Кадис. За нови огнища се съобщава и в провинция Галисия, информира БНТ.