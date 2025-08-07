Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия (Видео, снимки)

Испания, Франция и Португалия са залети от втора гореща вълна. Там бушуват огромни пожари, съобщава се за един загинал досега във Франция.
Страната се бори с най-големия горски пожар от повече от 80 години. В департамента Од вече е изпепелена площ по-голяма от Париж. Изгорели са 25 къщи и хиляди декари треви и храсти. Около 2000 огнеборци се борят с пламъците.
В Испания повече от 1500 души бяха евакуирани в района на Тарифа, провинция Кадис. За нови огнища се съобщава и в провинция Галисия, информира БНТ.
The fire in Aude, France is still completely out of control 😩pic.twitter.com/PYox9ghW7K— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 6, 2025