Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия (Видео, снимки)

Мащабен пожар във Франция Кадър: Екс/Volcaholic

Испания, Франция и Португалия са залети от втора гореща вълна. Там бушуват огромни пожари, съобщава се за един загинал досега във Франция.

Страната се бори с най-големия горски пожар от повече от 80 години. В департамента Од вече е изпепелена площ по-голяма от Париж. Изгорели са 25 къщи и хиляди декари треви и храсти. Около 2000 огнеборци се борят с пламъците.

Пожар във Франция Снимка: Ройтерс
В Испания повече от 1500 души бяха евакуирани в района на Тарифа, провинция Кадис. За нови огнища се съобщава и в провинция Галисия, информира БНТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

