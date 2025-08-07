ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За да има евроинтеграция Белград и Прищина трябва да нормализират отношенията си

СНИМКА: Pixabay

Специалният пратеник на Европейския съюз за диалога Белград-Прищина Петер Сьоренсен заяви, че пътят на евроинтеграция за Сърбия и Косово трябва да премине през значителен напредък в диалога за нормализиране на отношенията между двете страни.

"Пътят на евроинтеграция преминава през значителния напредък в диалога", заяви Сьоренсен в публикация в социалната мрежа Екс. "Време е да се продължи напред".

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията.

Сьоренсен оцени вчерашното си посещение в Косово като "продуктивно" и отбеляза, че на всички срещи е подчертавал спешната необходимост от изпълнение на договореностите.

Вчера Сьоренсен бе в Прищина, където се срещна с президента на Косово Вьоса Османи и изпълняващия длъжността министър-председател Албин Курти. Той се срещна и с делегация на най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа", пише БТА.

