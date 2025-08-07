Вулканът Килауеа в Хавай изригна, бълвайки лава над 9 часа (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вулканът Килауеа на Хавайските острови изригна, изстрелвайки във въздуха фонтани от лава до 365 метра.

Според хавайската обсерватория за вулкани изригването е продължило непрекъснато малко повече от 9 часа. Така се е образувал басейн от лава на върха на вулкана, пише NOVA.

Kilauea looking stunning as the sun rises in Hawaii just now 🤩 pic.twitter.com/D3pD0mLBkG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 6, 2025

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк. Най-близкият град е на 45 километра и изригването не е застрашило населени места. Американската геоложка служба отбелязва отварянето на нова пукнатина от няколко малки земетресения в района.