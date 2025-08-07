ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е в болница, кола се е заби в каруцата й край...

Вулканът Килауеа в Хавай изригна, бълвайки лава над 9 часа (Видео)

Вулканът Килауеа на Хавайските острови Снимка: Twitter/@NuestroDiario

Вулканът Килауеа на Хавайските острови изригна, изстрелвайки във въздуха фонтани от лава до 365 метра.

Според хавайската обсерватория за вулкани изригването е продължило непрекъснато малко повече от 9 часа. Така се е образувал басейн от лава на върха на вулкана, пише NOVA.

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк. Най-близкият град е на 45 километра и изригването не е застрашило населени места. Американската геоложка служба отбелязва отварянето на нова пукнатина от няколко малки земетресения в района.

Вулканът Килауеа на Хавайските острови Снимка: Twitter/@NuestroDiario

