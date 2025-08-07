Износът на Китай през юли расте

Митническите власти в Китай отчетоха по-добри от очакваното резултати за външната търговия през юли, като износителите във втората по големина световна икономика се възползваха от временното търговско примирие със САЩ, за да доставят стоки – особено към Югоизточна Азия – преди влизането в сила на нови мита от САЩ, насочени към т.нар. "транзитни доставки", съобщиха Ройтерс и ДПА.

Износът на Китай е нараснал с 7,2 процента на годишна база през юли, показват данни на митническата администрация, надхвърляйки прогнозираното увеличение от 5,4 процента според анкета на икономисти на Ройтерс. Това е ускорение спрямо ръста от 5,8 процента през юни.

Вносът също се е повишил с 4,1 процента, въпреки очакванията за спад от 1 процента, което според анализатори отразява засилване на вътрешното търсене и усилия на властите да насърчат потреблението.

Износът към САЩ е спаднал с 21,7 процента спрямо юли миналата година, продължавайки рязкото намаление от предходния месец, допълва ДПА. Китайските доставчици са компенсирали това с нарастващ износ към други региони – към страните от АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия - бел. ред.) ръстът е 16,6 процента, към ЕС – 9,3 процента, а към Германия – 13,1 процента.

Съединените щати и Китай все още водят преговори за разрешаване на дългогодишния търговски спор. Настоящата пауза в повишаването на митата изтича на 12 август, като остава неясно дали ще бъде удължена.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в четвъртък, че влиза в сила 40-процентно мито върху стоки, пренасочени към САЩ чрез транзитни центрове. Освен това се предвижда 100 процента мито за чипове и фармацевтични продукти, както и допълнително 25 процента мито за стоки от страни, които купуват руски петрол.

"Данните за търговията показват, че пазарите в Югоизточна Азия играят все по-важна роля в търговията между САЩ и Китай", коментира Сю Тианчън, старши икономист в "Икономист Интелиджънс Юнит" (Economist Intelligence Unit), цитиран от Ройтерс. "Но не става въпрос само за транзитните доставки, които Тръмп се стреми да спре – страните от АСЕАН също внасят суровини и компоненти от Китай, за да изнасят готови продукти към САЩ",

Търговското салдо на Китай се е свило до 98,24 млрд. долара през юли спрямо 114,77 млрд. долара през юни. Отделни данни на Бюрото за икономически анализи на Министерството на търговията на САЩ показаха, че търговският дефицит на САЩ с Китай е спаднал до най-ниското си ниво от над 21 години.

Правителствени съветници в Пекин настояват приносът на домакинствата към икономическия растеж да стане приоритет в предстоящия петгодишен план, тъй като търговските напрежения и дефлацията застрашават перспективите. Властите обещаха и засилен контрол върху агресивното понижаване на цените от китайски компании, което води до натиск върху ценовите равнища.

Икономисти предупреждават, че преодоляването на текущия дефлационен спад ще бъде по-трудно от последния кръг на структурни реформи преди десетилетие, тъй като този път има по-сериозен риск за заетостта – фактор, който китайските лидери определят като ключов за социалната стабилност.

Постигането на търговско споразумение със САЩ, както и с Европейския съюз – който също обвинява Китай в прекалено евтин износ – би дало на Пекин повече пространство за реализиране на вътрешните реформи. Въпреки това анализатори очакват ограничено облекчение от страна на западните търговски партньори. Според прогнозите ръстът на китайския износ ще се забави рязко през втората половина на годината заради високите мита, засиления контрол от страна на САЩ и обтегнатите отношения с ЕС, пише БТА.