Спасиха българин от удавяне в Бяло море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани спасиха 30-годишен българин от евентуално удавяне на плажа Ароги, край Комотини, съобщава електронното издание "Хронос". Инцидентът е станал преди спасителите да започнат работа, около 9:00 часа във вторник сутринта, когато се е чул български мъж да вика за помощ от плажа.

Местните служители на плажния бар веднага се втурнали да помогнат. За щастие, в близкия спортен комплекс, по това време имало треньори, сред които и бивш шампион по плуване, който се втурнал да помогне.

Благодарение на намесата на всички, младият българин успял да стигне до брега, изтощен, но невредим.