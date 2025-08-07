Голям пожар избухна на остров Тасос (Видео)

През нощта на 6 август е избухнал голям пожар на гръцкия остров Тасос. Възникнали са почти едновременно четири огнища, като според предварителни данни бедствието е предизвикано от мълния, предаде Kathimerini, цитиран от dariknews.
Потушаването на огъня е било силно затруднено от бурни ветрове.
В ранните часове на днешния ден два самолета са започнали да извършват водосъбирания и хвърляния на вода с превантивна цел, за да се предотврати повторно разпалване на огъня вследствие на силния вятър и високите температури.
