Протест в Любляна "Газа страда, а какво прави правителството?"

Протест под надслов "Газа страда, а какво прави правителството?" се проведе на площада пред сградата на правителството в Любляна снощи, съобщи БТА по информация на словенската национална телевизия РТВ Сло.

Протестиращите носеха празни чинии и лъжици като символ на глада в ивицата Газа и призоваваха за пълно прекратяване на отношенията между Израел и Словения.

"Словения, като страна членка на ООН, е длъжна да действа така, както е предписано от международното право и институциите му в ООН - за приключване на геноцида, незаконната израелска окупация и апартейда. Тази отговорност не може да се отлага", пише в призива на организаторите.

Словения се превърна миналата седмица в първата европейска държава, наложила ембарго на вноса, износа и транзита на оръжие за Израел, а вчера забрани и вноса и износа от и към незаконни израелски селища в окупираните палестински територии.

Според протестиращите Словения трябва да въведе пълно военно ембарго на Израел, да прекрати всякакво икономическо, спортно, културно и академично сътрудничество и да се присъедини към делото за геноцид на Южна Африка срещу Израел.

Междувременно словенският външен министър Таня Файон коментира в ефира на РТВ Сло, че вече наложените санкции срещу Израел са смело действие от страна на Словения.

"Ние говорим през цялото време в Европейския съюз за санкции срещу израелското правителство. Призоваваме и осъществяваме натиск върху израелското правителство, за да се прекрати войната в Газа. Ние сме държава, която е обвързана с уважението към международното хуманитарно право", каза Файон и подчерта, че в момента Словения е пример за останалите европейски страни за това какво може да се направи за подобряване на ситуацията.

Тя допълни, че е трудно да се налагат национални мерки срещу Израел, особено икономически, тъй като търговската политика е част от политиката на ЕС.