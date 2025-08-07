ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21062137 www.24chasa.bg

Кремъл потвърди: Путин и Тръмп ще се срещнат в близките дни

4524
Владимир Путин и Доналд Тръмп Колаж: 24 часа

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви днес, че е постигната договореност за среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в близките дни, предаде ТАСС.

Двете страни са пристъпили към подготовката ѝ, добави Ушаков. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза съветникът, цитиран от ТАСС и БТА.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

Владимир Путин и Доналд Тръмп Колаж: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство