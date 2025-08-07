Европейския съюз: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава

Представители на ЕС заявиха, че хуманитарната криза в Газа се задълбочава. Това е констатирано на фона на постигнатото преди месец споразумение с Израел за по-големи доставки на хуманитарна помощ в палестинската територия.

Има положителни аспекти - що се отнася до доставките на горива и до броя на камионите, с храни и медикаменти, които влизат Газа. Според доклада обаче, има редица фактори, които възпрепятстват хуманитарните операции в палестинската територия, информира БНТ.

Тази вечер се очаква заседание на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, на което ще се реши как ще продължи операцията в Газа, както и плановете за пълната ѝ окупация.