КМГ: Стоките с географско указание Китай-ЕС стават все по-достъпни

От тази година, съгласно „Споразумението между Китай и ЕС за географските указания", подписано от двете страни, износът на географски обозначени стоки се е увеличил, а обхватът му е разширен със селскостопански продукти, занаяти, специални храни и други, за да предоставят на потребителите по-голям избор. Благодарение на взаимното сертифициране на продукти с географско указание Китай - ЕС, немската баварска бира, китайските стафиди от Турфан и други продукти с географско указание са одитирани за проследяване на качеството по цялата верига и са получили по-високо ниво на защита и на двата пазара. На следващия етап съответните институции на ЕС и Китай ще продължат да разширяват списъците си за взаимно признаване, като приоритизират популяризирането на чай, вино, млечни продукти и други потребителски продукти на своите пазари, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

