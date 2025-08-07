КМГ: Стокообменът между Китай и чужбина се е увеличил с 3,5% през първите 7 месеца на годината

Според изчисления на Главното управление на митниците през първите 7 месеца на тази година се запазва тенденцията за нарастване на стокообмена между Китай и чужбина, като общата му стойност е била 25,7 трилиона юана, което е увеличение с 3,5% на годишна база, а темпът на растеж е 0,6%. Стойността на стокообмена с ЕС се е увеличил с 3,9% на годишна база, пише КМГ.

Частните предприятия играят стабилизираща роля за външната търговия. През първите 7 месеца общата стойност на вноса и износа на частни предприятия за чужбина е бил 14,68 трилиона юана, което е увеличение с 7,4% на годишна база и заема 57,1% от общата стойност на стокообмен между Китай и чужбина, което е увеличение с 2,1% на годишна база. Стойността на стокообмена на Китай със страните участнички в общото изграждане на „Един пояс, един път" е бил 7,97 трилиона юана, което е увеличение с 10% на годишна база и заема 54,3% от общата стойност на стокообмен на частните предприятия.