КМГ: Китайски учени откриха най-стария динозавър в Източна Азия

Екип от китайски изследователи е открил динозавърски вкаменелости от Юрския период в окръг Удин, югозападната китайска провинция Юннан, представляващи най-стария зауроподоморф, открит в Източна Азия, съобщава „Синхуа".

През 2020 г. неизвестен досега динозавър е открит в град Уандъ, окръг Удин. Изследователите от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни, геоложкия музей на Китай, университета на Юннан и местното бюро за природни ресурси прекараха пет години, възстановявайки и изучавайки вкаменелостите, като в крайна сметка назоваха вида Удинлун, пише КМГ.

Фосилът се състои от сравнително добре запазени черепни кости, цервикални и гръбни прешлени и предни кости. Филогенетичният анализ показва, че това е най-старият сауроподоморфен динозавър, открит досега в Източна Азия. Динозавърът датира от най-ранния период на Юра, преди около 200 милиона години.