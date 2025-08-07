Германия удължава срока на проверките по границите

Германският външен министър Александер Добринт заяви, че срокът на проверките по границите на Федералната република ще бъде удължен и че властите ще се стремят да депортират повече нелегални мигранти, предаде БТА по информация на ДПА.

"Ще продължим да извършваме гранични проверки", каза Добринт в интервю за подкаста "Тейбъл.Тудей" (Table.Today). Министърът също така отбеляза, че няма да се позволява на лица без документи да преминават през германската граница. По думите на Добринт преди встъпването в длъжност на новото правителство, граничните проверки са се извършвали спорадично. От 8 май Германия засили контрола по границите си, добави вътрешният министър.

Добринт разпореди мигрантите, които пристигат на германските граници без документи, да бъдат отпращани дори и ако търсят убежище. Тази нова политика предизвика противоречия в Германия и силни критики от някои съседни страни, отбелязва ДПА.

Добринт отбеляза в интервюто си за "Тейбъл.Тудей", че се планира депортирането на мигранти от Афганистан и Сирия. "Работим по организацията на още депортационни полети до Афганистан, а също и Сирия", каза той. "Абсолютно необходимо" е да се гарантира, че лица, най-вече криминални, които не трябва да са в Германия, ще бъдат върнати в родните им страни", подчерта министърът.

В средата на юли германското правителство екпулсира с чартърен полет 81 афганистанци, извършили престъпления. Това бе едва вторият подобен полет, откакто талибаните завзеха властта в Кабул през август 2021 г.

При преговорите за формиране на коалиционно правителство Християндемократическият/Християнсоциалният съюз и Германската социалдемократическа партия се споразумяха да депортират нелегални мигранти не само в Афганистан, но и в Сирия.